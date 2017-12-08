В Ишиме возрождают русские ремесла 17-го века

В рамках проекта "Мастерская бабушки Агафьи" клуб исторической реконструкции "Коркинский острог" в Ишиме обучит русским ремеслам 17-го века наставников, которые затем смогут самостоятельно проводить мастер-классы для всех желающих, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".

Наставникам предлагают пройти базовый курс и обучиться традиционным русским ремеслам: плетению шнуров и поясков на вилочке, на ромашке и дерганьем, качеству поясов на дощечках и сволочке, вязанию одной иглой и многому другому. Занятия — по субботам в 12:00 на базе мастерской "Чудо-Ларь" на территории ковровой фабрики.

Проект "Мастерская бабушки Агафьи" стал победителем грантового конкурса "Моя идея" и проводится с осени 2017. Наставники, которые уже прошли базовый курс, продолжат обучение в январе на "Мастер курсе", где более глубоко и детально познакомятся с ткачеством, традиционной вышивкой и традиционной росписью по дереву. После обучения наставники могут проводить мастер-классы для детей Ишимского и соседних районов.

"Самый радостный наш план — мы открываем на базе фестивального парка Ишима Этнический центр. Пока он будет представлять русскую культуру, но мы уже ведем переговоры с ишимским обществом немецкой культуры. В Ишиме есть еще две крупные национальные диаспоры: казахская и армянская. Я думаю, им тоже будет интересно представить традиции и культуры своих народов в этом Этническом центре", — поделилась автор проекта "Мастерская бабушки Агафьи" Лариса Швалова.

Записаться на базовый курс для наставников можно в группе во "Вконтакте": https://vk.com/masteskaya_babuski_agafii, и по телефонам: 8982 936 3157 (Елена); 8982 926 3568 (Лариса).