Тюменцы могут выбрасывать батарейки и лампочки в специальные гринбоксы

Новые гринбоксы для сбора ртутных ламп, градусников и батареек разместили по пяти адресам в Тюмени. Об этом сообщили в добровольческом проекте "Круговорот".
Боксы для сбора можно найти во дворах по адресам: ул. Станислава Карнацевича, 14, ул. Даудельная, 11, ул. Советская, 55, ул. Чаплина, 121, ул. Депутатская, 129.
Тюменцы могут поставить гринбоксы и в своем дворе. Для этого нужно обратиться к специалисту ООО "НОВ-Экология", которые занимаются их установкой, по номеру телефона (3452) 69-63-57, пишет "Вслух.ру".
Полный список контейнеров для сбора вторсырья можно найти в официальной группе движения (https://vk.com/topic-63975920_30587214). Сдать на переработку можно несколько видов пластика, а также макулатуру и стекло.
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