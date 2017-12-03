Тюменцы могут выбрасывать батарейки и лампочки в специальные гринбоксы

Новые гринбоксы для сбора ртутных ламп, градусников и батареек разместили по пяти адресам в Тюмени. Об этом сообщили в добровольческом проекте "Круговорот".

Боксы для сбора можно найти во дворах по адресам: ул. Станислава Карнацевича, 14, ул. Даудельная, 11, ул. Советская, 55, ул. Чаплина, 121, ул. Депутатская, 129.

Тюменцы могут поставить гринбоксы и в своем дворе. Для этого нужно обратиться к специалисту ООО "НОВ-Экология", которые занимаются их установкой, по номеру телефона (3452) 69-63-57, пишет "Вслух.ру".

Полный список контейнеров для сбора вторсырья можно найти в официальной группе движения (https://vk.com/topic-63975920_30587214). Сдать на переработку можно несколько видов пластика, а также макулатуру и стекло.

