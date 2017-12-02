Тюменцы узнают, какие профессии будут востребованы в российских городах

Основатель Центра прикладной урбанистики (ЦПУ) Святослав Мурунов выступит в Тюмени с лекцией "Новые профессии в российских городах – вызов традиционному образованию и новые траектории карьеры" 4 декабря, пишет "Вслyх.рy".

Спикер расскажет про урбанистику в свете новых профессий. Святослав Мурунов уверен, что социологи, культурологи, психологи, то есть те, кто непосредственно работает с людьми, будут чрезвычайно востребованы уже через пять лет.

После открытой лекции встречу продолжит мастер-класс, где основатель Центра прикладной урбанистики представит модель креативного кластера для творческих индустрий и расскажет, как зарабатывать на производстве интеллектуальных продуктов. Вход на лекцию и мастер-класс свободный.

Встреча в университете будет предварять конференцию "(НЕ)спальные районы: комфорт, среда, деятельность", которая пройдет 13 декабря в Тюменском технопарке. Форум организуют Центр прикладной урбанистики, строительная компания "Талан" и Тюменский государственный университет.

В Тюмени уже запущен опрос, цель которого исследовать восприятие и запросы горожан к среде и комфорту в спальных районах города. Участники конференции первыми узнают и обсудят результаты опроса. В анализе примут участие не только специалисты Центра прикладной урбанистики, но и эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга.