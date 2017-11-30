Туристам в Тюмени дадут почувствовать себя нефтяниками

На днях в Тюмени новый туристический тур "Черное золото Сибири" опробовали на себе представители федеральных СМИ и блогеры.

Маршрут включает посещение музея нефти, кернохранилища, нефтегазового колледжа и международно-учебного тренировочного центра Тюменского индустриального университета: центр оснащен уникальным оборудованием для имитации процессов бурения и эксплуатации скважин.

"В рамках нового тура желающие смогут погрузиться в тему освоения тюменского севера, потрогать нефть, пройти обряд посвящения в нефтяники, где нужно прочитать клятву нефтяника, обмазаться нефтью, облачиться в их рабочую одежду", — рассказывают в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Туристов будут возить на полигон Тюменского индустриального университета в Успенке — единственный в области полигон, где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн.

"Этот тур станет изюминкой Тюменской области, мало кто знает, как добывают нефть, как происходило освоение тюменского севера. Тур должен стать визитной карточкой Тюменской области и привлечь туристов. Сегодня в мире уже есть опыт проведения интерактивных туров с погружением в отрасль, например туристы едут добывать золото на Аляску, в Австралию, в Швейцарию", — комментирует Андрей Пантелеев, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Организаторы обещают, что участников тура "Черное золото Сибири" будут ждать интересные сюрпризы, в частности они смогут попробовать уху "с нефтью". Участникам нынешнего тура подарили особые сувениры — капли нефти.