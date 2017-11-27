В Исетском районе пройдет единый день профилактики преступлений среди подростков

Единый день профилактики, приуроченный к 100-летию образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, пройдет в Исетском районе Тюменской области 30 ноября.
В мероприятии примут участие специалисты и представители Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 22 районов Тюменской области.
В этот день на территории Исетского муниципального района пройдет заседание круглого стола по актуальным вопросам профилактики правонарушений и преступлений среди подростков и заседание общественной КДН и ЗП на территории Красновского сельского поселения.
Также запланированы профилактические беседы, первый этап фестиваля ГТО, в котором примут участие подростки "группы риска", работа инспектора по охране детства, рейдовые мероприятия в семьи социального риска.
Начало мероприятия 30 ноября в 9.20 в здании администрации Исетского района.
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