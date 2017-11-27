Детская художественная школа им. Митинского в Тюмени отметила 50-летие

Юбилейный вечер, посвященный 50-летию Детской художественной школе им. А.П. Митинского, состоялся в малом зале Тюменского драматического театра 24 ноября.

На сцене прозвучали поздравления от губернатора Тюменской области Владимира Якушева, директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новокаускаса, торжественно переданы памятные адреса от главы города Александра Моора, председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, вице-президента ПАО "Запсибкомбанк" Натальи Рыковой.

Сотрудники коллектива ДХШ были отмечены благодарственными письмами депутатов областной и городской дум, а также руководителя РИК ТРО партии "Единая Россия" Ольги Швецовой.

К поздравлениям присоединились коллеги и творческие деятели: заместитель директора ДШИ "Гармония" Ольга Федорова, члены Союза художников России Ольга Трофимова, Юрий Рыбьяков, Сергей Перепёлкин. В дар школе они преподнесли свои произведения.

Дочь Александра Митинского Евгения Александровна поздравила школу с юбилеем и передала в дар рукописи отца - дневники. Торжественный вечер сопровождали концертные номера солистов студии "Максимум", ДШИ "Этюд", ДШИ "Гармония", юных танцоров театра танца "Элиос", а также солистов Центра культуры и творчества "Тюмень".

К юбилею ДХШ им. А.П. Митинского выпустила буклет "50 лет посвящается" и два короткометражных фильма о истории и значимости школы в наши дни. В холле драматического театра организованы выставки о легендарном прошлом и современной жизни школы – это фотопроект "По страницам летописи", ретро-выставка детского рисунка, выставки произведений художников-выпускников "Диалог поколений" и работ сегодняшних учеников.

В экспозиции фотовыставки "По страницам летописи" представлены редкие архивные фотографии и материалы выпускников и преподавателей разных поколений; ритмичные сцены занятий в мастерских живописи, скульптуры и истории искусств; динамичные цветные фото с мероприятий, конкурсов и выставок последних десятилетий.

Художественная выставка "Диалог поколений" состоит из произведений живописи, графики, керамики и иллюстраций к изданиям тюменских авторов современных тюменских художников – выпускников детской художественной школы. В разные годы, окончив школу, юные таланты, впоследствии получив профессиональное художественное образование, состоялись как творческие личности, являются членами творческих союзов и объединений РФ. Среди участников – Ю.Рыбьяков, Н.Гордеева, В.Сизов, О.Трофимова, С.Перепёлкин, А.Ердяков, А.Прудников, Т.Вершинина, О.Шевченко, Л.Кудрявцев, А.Кухтерин, А.Харина, Е.Андреев.

Выставки в драмтеатре смогут увидеть все, кто побывает там с 24 до 31 ноября. С 1 декабря работы перенесут в залы школы на ул. 50 лет Октября, 39, а 8 декабря там же состоится творческий вечер.