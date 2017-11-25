Научиться ремеслам XVII века можно в Ишиме

Мастер-класс по традиционным ремеслам XVII века пройдет в Ишиме в рамках проекта "Мастерская бабушки Агафьи" 26 ноября. Все желающие могут посетить занятие по плетению шнуров на "вилочке", "ромашке" и сделать браслетики для себя или в подарок, пишет "Комсомoльская прaвда – Тюмeнь".
Это уже восьмой мастер-класс, проводимый за последние два месяца клубом исторической реконструкции города Ишима "Коркинский острог", участники которого изучают бытовую и ремесленную жизнь, одежду и игры XVII века. Проект стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея".
"XVII век – это период, когда молодое российское государство расширяло свои границы на Восток, и Сибирь заселялась русскими. Коркинский острог был центральным форпостом Ишимской оборонительной линии. Мы думаем, что через такие проекты живой истории, когда ты руками, через ремесло погружаешься в историю своего народа, в детях можно воспитать уважение к традициям и культуре, воспитать любовь к Родине", — рассказывает автор проекта Лариса Швалова.
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