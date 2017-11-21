В Тюмени поговорят о смерти

Очередная лекция CreativeMornings называется просто и грустно - "Смерть". Всех, кому интересна эта тема, ждут 24 ноября в чайной "Путь Чая 108" (Челюскинцев, 1/1), начало в 8:30.

Спикером лекции выступит Александа Балецкая - руководитель хореографической мастерской, режиссер-постановщик хореографических спектаклей, а также обладатель грантов правительства Тюменской области по поддержке молодежного творчества.

Александра расскажет о смерти как о неком начале, о ее цикличности и постоянстве. Помимо лекции, пройдет творческий перфоманс "Смерть как свобода от выражения" в исполнении Романа Сингха – показ картин с экспозиции прошедшей выставки LOOP от творческого объединения BUDU.

Количество мест ограниченно, поэтому для участия в лекции необходимо зарегистрироваться, при себе нужно будет иметь сменную обувь без каблуков, сообщается в группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".