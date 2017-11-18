Художница Юлия Никитина расскажет тюменцам о графическом сторителлинге

Художница из Салехарда Юлия Никитина, автор графических новелл и комиксов, проведет две встречи с тюменцами 25 ноября и расскажет поделится своим опытом в графическом сторителлинге и презентует книгу "Полуночная земля".

Юлия родилась в Салехарде, училась в Тюмени, а сейчас много путешествует и создает удивительные и глубокие рисованные истории, навеянные детством в Сибири, в которых смешиваются фольклор и личные переживания, пишет "Вслух.ру".

Первая встреча состоится в 13 часов в Институте психологии и педагогики ТюмГУ (проезд 9 мая, д. 5). Здесь художница проведет презентацию своей графической новеллы и мастер-класс "Язык комиксов". Вход свободный.

Вечером того же дня, в 17.00 в кофейне "Сальвадор" (Рижская, 70) Юлия проведет автограф-сессию и пообщается с тюменскими художниками-комиксистами.