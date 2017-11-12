В Ишиме практикуют современные методики лечения коленных суставов

Ишимские ортопеды-травматологи проводят операции по эндопротезированию коленного сустава. За 2016 год врачи прооперировали девять пациентов, до конца этого года планируется провести 11 оперативных вмешательств.

Людмила Шустова из Бердюжского района больше пяти лет страдала от болей в колене после старой травмы. Когда позвонил заведующий травматологическим отделением ишимской больницы Анатолий Киприн и пригласил на дообследование, сразу согласилась. Женщину прооперировали 30 октября, установили протез коленного сустава. Через некоторое время об операции ей будет напоминать лишь небольшой шрам на колене.

Как отмечают специалисты, современные модели коленных суставов из медицинской стали или сплава хром-кобальт позволяют не только сгибать и разгибать ногу, но даже вращать коленкой. У человека не создается ощущения, что в ноге находится инородное тело. По словам Анатолия Кудрина, за помощью обращаются люди, которым уже не помогают никакие лекарства и процедуры. Значительное уменьшение, а затем и устранение болей после операции эндопротезирования помогает пациентам вернуть радость движения, улучшить качество жизни.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что для пациента данный вид помощи абсолютно бесплатен, эндопротезы и лекарства выделяются за счет средств ОМС.