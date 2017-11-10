В Тюмени представят магистерскую программу по креативным индустриям

11 ноября в Школе перспективных исследований ТюмГУ состоится презентация профессиональной магистерской программы "Креативные индустрии" .

Программа сконцентрирована на креативных индустриях, максимально связанных с медиапроизводством: видеоконтент на мультимедийных платформах, компьютерный графический дизайн, кино- и видеопроизводство, все виды производства телевизионного содержания для традиционных и цифровых сред, интернет-телевидение, медиакритика, продюсирование.

В основе программы — междисциплинарный и кросс-медийный подход. Как отмечают в пресс-службе вуза, область деятельности выпускников может быть очень широкой — это средства массовой коммуникации, теле- и радиокомпании, медиакомпании, специализирующиеся на производстве игровых телесериалов, телефильмов и кинофильмов, редакции медиапорталов, социальные медиа.

Программу представят профессор института кино, театра и эмпирических культурных исследований Johannes Gutenberg-Universität Mainz Оксана Булгакова , директор по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова и директор Школы перспективных исследований ТюмГУ Андрей Щербенок.

Начало в 12 часов.