"МегаФон" провел самую масштабную 4G-стройку в стране

Россиянам прибавили скорости в мобильном интернете. По данным Роскомнадзора, за девять месяцев "большая четверка" построила в стране 39 682 объекта связи LTE. Из них практически каждую вторую 4G базовую станцию – установил "МегаФон".

"МегаФон" – автор самой масштабной стройки четвёртого поколения в стране. Оператор лидирует по числу базовых станций LTE – за девять месяцев этого года их количество увеличилось на 39% – сейчас их более 60 тысяч. Доля в общем приросте новых объектов связи составила 44%.

Каждую шестую базовую станцию нового поколения в этом году "МегаФон" установил на территории Большого Урала. Сеть 4G оператора охватывает 396 населённых пунктов и доступна 83% населения края.

"Всего за день наша сеть в регионе справляется с объемом в 400 миллионов мегабайт. Количество потребляемой информации постоянно растет, как и желание людей скачивать ее на хорошей скорости. За счет лучшего LTE-покрытия в России наши клиенты могут с комфортом решать любые задачи в глобальной сети как дома, так и в поездках по стране", – отмечает директор компании "МегаФон" на Урале Валерий Величко.

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