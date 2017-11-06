Молодые тюменцы примут участие в образовательном проекте Mediaсеть

Конкурсно-образовательный проект MediaСеть стартовал в Тюмени. В нем примут участие молодые люди в возрасте от 156 до 35 лет, студенты и специалисты в сфере медиа. Впереди конкурсантов ждет три недели насыщенной образовательной программы и мастер-классы от опытных кураторов.

Главный приз для талантливых и ярких участников конкурса – возможность прокачать свои навыки, чтобы в дальнейшем найти работу в сфере медиа. Директор Медиаполис Маргарита Посадских прокомментировала: "Главная цель - мы с вами должны стать коллегами по контенту".

1 ноября участники познакомились с кураторами направлениям и получили первые задания. Посмотреть выполненные работы можно на странице проекта.

Раз в неделю всем участникам будет выдаваться задание по выбранным ими направлениям, также еженедельно будет проводиться общеобразовательная встреча для всех участников проекта с медийным спикером, пишет "Мой портал".



Напомним, MediaСеть – это конкурсно-образовательный молодежный проект по основным направлениям медиа: фото, видео, звук, авторство, дизайн и SMM. Проект поможет молодым и талантливым студентам всех вузов Тюмени развить свои навыки в сфере медиа и раскрыть творческий потенциал.

