Эко-активисты узнают, как тюменцы относятся к мусору

Мнение тюменцев о развитии городской инфраструктуры для раздельного сбора мусора намерены выяснить эко-активисты движения "Зеленый хоровод", которые проводят онлайн-опрос населения, пишет "Вслyх.ру".

Инициаторы хотят узнать, разделяют ли горожане отходы на фракции, как они утилизируют опасные отходы и считают ли необходимым развитие городской инфраструктуры для раздельного сбора.

Анкета размещена по ссылке на сервисе Google Docs. Ответить на вопросы может любой желающий, прохождение теста займет не более 5 минут. Среди вопросов, на которые предлагают ответить экологи: готовы ли вы установить дома дополнительные емкости для раздельного сбора мусора, приходилось ли слышать о строительстве завода по мусоропереработке в Тюмени.