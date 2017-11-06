Эко-активисты узнают, как тюменцы относятся к мусору

Мнение тюменцев о развитии городской инфраструктуры для раздельного сбора мусора намерены выяснить эко-активисты движения "Зеленый хоровод", которые проводят онлайн-опрос населения, пишет "Вслyх.ру".
Инициаторы хотят узнать, разделяют ли горожане отходы на фракции, как они утилизируют опасные отходы и считают ли необходимым развитие городской инфраструктуры для раздельного сбора.
Анкета размещена по ссылке на сервисе Google Docs. Ответить на вопросы может любой желающий, прохождение теста займет не более 5 минут. Среди вопросов, на которые предлагают ответить экологи: готовы ли вы установить дома дополнительные емкости для раздельного сбора мусора, приходилось ли слышать о строительстве завода по мусоропереработке в Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru