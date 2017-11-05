Фотографы из Тюмени представят свои работы на международном конкурсе

19:33 05 ноября 2017
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pbs.twimg.com
| Фото: pbs.twimg.com

Представители тюменского клуба "Фото-регион" примут участие в конкурсе Международной федерации фотографического искусства FIAP. 10 авторов представят на суд жюри 20 своих работ по разным темам.

Результаты конкурса станут известны 2 декабря в Андорре. Победитель будет признан лучшим фото-клубом FIAP в мире. Всего разыгрываются три клубных комплекта медалей, также предусмотрены поощрительные места. Работы исключительного качества, вне зависимости от классификации клуба, будут отмечены золотой медалью федерации, а также двумя серебряными и тремя золотыми. Судьи конкурса также смогут присудить пять специальных призов по темам портрет, пейзаж, креативити или по другой любой теме на их усмотрение. Снимки тюменских фотографов, которые войдут в заявку "Фото-региона", определят к 6 ноября, пишет "Вcлух.ру".

Теги: фотография , конкурс
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