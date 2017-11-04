В Тюмени создадут трон королей Севера по мотивам сериала "Игра престоролов"

Трон королей Севера установят в Тюмени в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" в ноябре. Правда, в отличие от своего прототипа из сериала "Игра престолов", он будет не железным, а снежным, пишет "Тюмeнская линия".
"Каждый тюменец сможет почувствовать себя королем Севера", - сказала специалист по связям с общественностью центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Елена Фаворина.
Материалом для нового арт-объекта стали износившиеся лыжи и сноуборды, которые в дар отдавали тюменцы. Снежный трон украсили элементами ручной росписи. К открытию сезона арт-объект установят на улице в "Воронинских горках".
Открытие сезона лыжников и сноубордистов ждет не раньше второй половины ноября. Специалисты ждут стабильного минуса, а по прогнозам синоптиков Тюмень еще ждут дожди и плюсовые температуры. Пока же горожан призывают сдавать бывший в эксплуатации спортинвентарь, чтобы украсит комплекс главным атрибутом зимнего спорта.
"Бывает, что наши любимые доски и лыжи ломаются, но хранятся дома как память. Если у вас есть такие и вы готовы поделиться ими для украшения Центра спорта и отдыха, мы будем очень рады, а ваш инвентарь прослужит еще долго, но уже в другом качестве", - обратилась к тюменцам Елена Фаворина.
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