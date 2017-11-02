33 часа прямого эфира: в Тюмени состоялся концерт "Ленинграда"

Всего за три часа 3000 тюменцев скачали объем трафика, равный 33 часам прямого эфира. Для такого рекорда понадобились группировка "Ленинград" – на сцене и высокая скорость интернета от "МегаФон" – в зале: каждый третий зритель концерта был абонентом оператора.

На память о концерте тюменцам останутся сотни фото и видео на смартфонах, а сам Сергей Шнуров увезет с собой на память о Тюмени… нефть! По признанию певца, такому сувениру особенно обрадуется его жена Матильда: провожая мужа в тур, она в шутку просила захватить с собой частицу нефтяного края.

Юбилейный тур группы вызвал ажиотаж в социальных сетях Тюмени. Всего за время концерта в интернет было отправлено свыше 40 тысяч мегабайт информации, что в 10 раз выше по сравнению с активностью во время хоккейного матча. Средняя скорость мобильного интернета на площадке составила 35 Мбит/с.

"Многие зрители "Ленинграда" наблюдают за выступлением группы через экран смартфона, чтобы делиться эмоциями с друзьями здесь и сейчас. Поэтому мы подготовились к повышенной нагрузке на сеть. Владельцы "зелёных" SIM-карт выкладывали фото и видео в интернет на максимальных скоростях, 85% трафика было передано в сети 4G", – рассказал руководитель по инфраструктуре "МегаФона" в Тюмени Андрей Жарков.

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На ленинградость гостей настраивали до и во время концерта пять тематических фотозон, специально подготовленных оператором. Поклонники группы смогли оказаться в мобильном телефоне Сергея Шнурова, запечатлеть себя в "космическом шнуролёте" и даже проснуться "В постели со Шнуром". Зрители также могли перенестись в виртуальную реальность и познакомиться с коллективом, надев высокотехнологичные VR-очки.

"У "МегаФона" самый быстрый интернет. Я сам перешёл на "МегаФон", потому что, в основном, пользуюсь интернетом в телефоне", – рассказал на пресс-конференции Сергей Шнуров.

Певец также поделился с журналистами мнением о фильме "Матильда", поведал, как его творчество критикует жена и показал процесс создания текста для страницы в Instagram.

"МегаФон" – официальный проводник тура группировки "Ленинград" под названием "20 лет на радость". Тюмень стала девятнадцатым российским городом тура. Следующими песни сверхпопулярного "Ленинграда" при высокотехнологичной поддержке "МегаФона" 9 ноября услышат жители Ростова-на-Дону.