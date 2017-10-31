"Афиша Тюмень" определила обладателя бесплатных билетов на концерт "Ленинграда"

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" подвело итоги грандиозного розыгрыша билетов на концерт группировки "Ленинград". Счастливой обладательницей двух пригласительных стала Татьяна Павленко.

За время проведения розыгрыш собрал более 1,3 тысячи участников, а пост о конкурсе на странице сообщества "Афиша Тюмень" набрал более 153 тысяч просмотров. Победителя определили 30 октября случайным образом с помощью специального приложения.

Татьяна Павленко не скрывает радостных эмоций: "Ура! Моему счастью нет предела!", - прокомментировала она свою победу. Девушка сможет посетить концерт не одна, а с близким человеком.

Напомним, мощное шоу группировки "Ленинград" в рамках юбилейного тура "20 лет на радость!" состоится на сцене тюменского Дворца спорта 1 ноября, начало в 20:00. Приобрести билеты можно здесь или заказать по телефону 60-80-97.

Кроме того, "Афиша Тюмень" продолжает радовать подписчиков другими сюрпризами. В настоящее время сообщество проводит розыгрыш уникальных изделий из кости мамонта от магазина сувениров "Легенды Сибири", билетов на самое успешное в мире танцевальное шоу LORD OF THE DANCE и экспресс-розыгрыш билетов в театры.