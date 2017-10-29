В Тюмени стартует молодежный проект MediaСеть

Старт большого молодежного проекта MediaСеть пройдет в Тюмени 31 октября. До 20 ноября талантливые студенты со всех вузов города будут развивать свои навыки в сфере медиа и раскроют творческий потенциал.

MediaСеть – конкурсно-образовательный проект, по основным направлениям медиа: звук, дизайн, фото, видео, авторство и SMM. Участвовать могут молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Конкурсантов ждут три недели образовательной программы, мастер-классов и лекций от крутых спикеров в области медиа, а также призы от партнеров и организаторов проекта. Раз в неделю всем участникам будет даваться задание по выбранным ими направлениям, также еженедельно будет проводиться общеобразовательная встреча для всех участников проекта с медийным спикером. Главный приз для вуза-победителя – квадрокоптер DJI Mavic, пишет "Мой портал".

Для участия в проекте необходимо до 30 октября включительно пройти регистрацию.