К акции "Ночь искусств" в Тюменской области подготовили насыщенную афишу

Тюменская область подключится к Всероссийской акции "Ночь искусств", приуроченной ко Дню народного единства. 4 ноября в разных городах региона ожидается насыщенная культурно-развлекательная программа.

Как сообщили в областном департаменте культуры, в Ишимском музейном комплексе им.П.П. Ершова запланированы мастер-классы по росписи деревянных наличников, фигурок Конька-Горбунка, по разным видам рукоделия, по созданию блиц-портрета и пастельного пейзажа от местных художников. Для детей пройдет кукольное представление "Мальчик из волшебного зернышка", для взрослых организуют концерт клуба авторской песни "Наш Квартирник".

В тобольском Дворце наместника даст концерт хор Центра искусств и культуры "Полемика", а Центре сибирско-татарской культуры откроется выставка картин трех художников. Пройдут встречи и выставки и в библиотеках города.

Так, Информационно-библиотечный центр для молодежи в Тюмени проведет интерактивную игру, в которой им нужно отыскать тайник, тщательно замаскированный в библиотеке, разгадать задание и найти свое сокровище, а также откроет две выставки – гравюр и книжных новинок. Театр-студия "Лаборатория перемен" приглашает на спектакль "Выходили бабки замуж". Пройдут музыкальные, вокальные и конкурсы чтецов в Доме культуры "Водник".

Традиционно самые насыщенные культурные программы подготовили Тюменское концертно-театральное объединение и Тюменское музейно-просветительское объединение. С афишами можно познакомиться на сайтах учреждений.