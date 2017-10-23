Группировка "Ленинград" выступит в Тюмени после удачных гастролей в Европе и за океаном

Группировка "Ленинград" вернулась в Россию после продолжительных гастролей за рубежом. Музыканты успешно выступили в Европе, покорили заокеанских слушателей. Теперь они продолжают свой юбилейный тур "20 лет на радость" по городам необъятной страны. 1 ноября Сергей Шнуров и компания дадут жару в Тюмени.

В сентябре группа "Ленинград" побывала с концертами в Оффенбахе, Дюссельдорфе, Берлине, Праге, установив рекорд посещаемости. После небольшого перерыва эпатажные артисты двинули в США. Сергей Шнуров спел на арене в Нью-Йорке Madison Square Garden, разорвал в клочья Торонто и устроил аншлаг в Сан-Франциско.

В социальных сетях Сергей Шнуров отметил:

"Погостил немного, хватит.

Ждут меня уже в Тюмени,

И в Ростове, и в Екате.

Кстати, ждут и в Краснодаре,

Чтобы я по струнам вдарил".

Кстати, в Екатеринбурге концерт уже состоялся и прошел с размахом. На очереди – Тюмень. 1 ноября "Ленинград" выступит во Дворце спорта. Начало в 20:00. Билеты уже практически раскуплены. Но еще есть шанс попасть на главное мероприятие осени! Паблик "Афиша Тюмень" проводит розыгрыш двух билетов на юбилейный концерт, условия участия – самые простые: вступить в группу ВК и сделать репост. Победителя выберут 30 октября с помощью специального приложения.