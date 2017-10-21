Тюменский ОМОН в полевых условиях проверил свою боеготовность

В течение нескольких дней сотрудники отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Тюменской области совершенствовали свои профессиональные, физические навыки и огневую подготовку на полигоне ТВВИКУ.

Личным составом отработаны действия по пресечению групповых нарушений общественного порядка в населённых пунктах, организация силовой поддержки в рамках предупреждения и противодействия преступности. Бойцы ОМОНа выполнили нормативы по стрельбе из различных видов штатного вооружения в дневное и ночное время. Заключительным этапом полевых занятий стало тактико-специальное учение, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Командир Тюменского ОМОН полковник полиции Олег Сидорчик:

"Сотрудники отряда жили в полевых условиях, приближенных к боевым. Они совершенствовали в себе такие качества, как терпение и выносливость, мужество и взаимовыручка, оттачивали навыки ведения боя при внезапной встрече с условным противником, а также умение ориентироваться на местности с помощью компаса и карты, в том числе и в тёмное время суток. По итогам учений отряд показал, что готов к выполнению оперативно-служебных задач".

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Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков поблагодарил командира и личный состав Тюменского ОМОН за успехи в служебно-боевой подготовке и выразил уверенность, что спецподразделение способно выполнять задачи по охране общественного порядка при проведении общественно‑политических, спортивных, культурно‑зрелищных и других мероприятий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.