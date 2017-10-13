Ишимские циркачи представят регион на фестивале "Сальто в будущее"

17:14 13 октября 2017
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Ишимская цирковая студия "Мечта" представит Тюменскую область на всероссийском фестивале циркового искусства "Сальто в будущее", который пройдет в Челябинске с 30 октября по 2 ноября, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Студия "Мечта" уже зарекомендовала себя на российской цирковой сцене, являясь многократным победителем различных творческих фестивалей и конкурсов. Руководитель коллектива – Ирина Смердова.

Конкурсные испытания пройдут в главном цирке Челябинска. Представители регионов России, а также некоторых стран СНГ будут соревноваться в четырех направлениях: в акробатике, жонглировании, клоунаде и гимнастике.

Челябинская сцена уже принимала фестиваль. В 2015 году на ней выступили 56 коллективов из 13 российских городов, общее количество исполнителей достигло 450 человек.

Теги: цирк , культура , Челябинск , Ишим , фестиваль
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