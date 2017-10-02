"Афиша Тюмень" предлагает бесплатное размещение анонсов

Мероприятие или событие любого масштаба можно осветить в паблике "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Разместить информацию можно не только о предстоящем концерте или спектакле, но и о мастер-классах, пресс-конференциях, авторских семинарах и многом другом!

Также "Афиша" предлагает не только бесплатно публиковать анонсы мероприятий, но и готова предложить услуги фотографа и помочь в организации мероприятий любого масштаба!

Если у Вас планируется мероприятие или какое-то торжественное событие, то команда группы Афиша Тюмень https://vk.com/afisha_kto поможет продумать всё до мелочей и сделает Ваше торжество или праздник незабываемым, а профессиональные фотографы помогут запечатлеть все важные моменты!