"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты в археологический музей-заповедник

12:30 29 сентября 2017
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В популярном информационно-развлекательном паблике "Афиша Тюмень | КтоКуда72" стартовал розыгрыш 10 билетов на посещение Археологического музея-заповедника.

Музей расположен на берегу живописного Андреевского озера и представляет уникальный археологический комплекс, экспозиции которого иллюстрируют историю края с древнейших времён до наших дней.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо быть участником группы и сделать репост конкурсной записи. Пять победителей определят 5 октября, не позднее 14:00 часов, с помощью генератора случайных чисел. Каждый из победителей получит по два билета в музей-заповедник.

Отметим, что Тюменское музейно-просветительское объединение использует современные подходы в оформлении экспозиций, интерактивные зоны, игровые программы и познавательные экскурсии, чтобы знакомство с прошлым и настоящим было не только познавательным, но и увлекательным путешествием как для детей, так и для взрослых.

Теги: музей , билеты , розыгрыш
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