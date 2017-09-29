Пассажиры тюменских пригородных поездов смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом

С 1 октября АО "Свердловская пригородная компания" предлагает пассажирам пригородных поездов новый сервис – бесплатные аудиогиды. Теперь во время поездки можно прослушать интересные факты о станциях Свердловской железной дороги и населенных пунктах, через которые проходит поезд, иных достопримечательностях. Путеводители размещены на международной открытой платформе izi.TRAVEL.

На СвЖД аудиотуры разработаны для двух направлений: "По Транссибу на Восток. Екатеринбург – Кольцово – Богданович" и "Тюмень – Тобольск". Это популярные уральские туристические маршруты, которые включают в себя исторические, культурные и ландшафтные объекты.

Для прослушивания аудиогида необходимо установить на смартфон приложение izi.TRAVEL (есть версии для платформ Android, iOS и Windows, которые доступны в магазинах приложений). Далее в приложении нужно выбрать аудиотур, скачать его или запустить онлайн. Также можно воспользоваться QR-кодом, который будет напечатан на обратной стороне билетов на пригородные поезда соответствующих направлений.