Тюменские волонтеры готовятся ко Дню пожилого человека

Множество акций в поддержку тюменцев в возрасте пройдет в областной столице накануне Дня пожилого человека, который традиционно празднуется 1 октября. Одиноким бабушкам и дедушкам будет оказана как материальная поддержка, так и простое человеческое внимание.

С 20 сентября волонтеры начали собирать продукты и товары первой необходимости для одиноких пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Добровольцам помогают сотрудники социальных служб города. Акция продлится до конца октября, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Также инициативные семейные волонтеры центра "Дзержинец" решили привлечь жителей города Тюмени к проблеме людей пожилого золотого возраста.

"Наверняка у каждого во дворе живут одинокие бабушки и дедушки, не оставайтесь равнодушными и присоединяйтесь к нам, делайте для них покупки, сделайте с ними селфи и отправляйте к нам почту (mun86@mail.ru), чтобы вдохновить больше людей для добрых поступков", - обращаются организаторы.

Присоединиться и помочь в организации акций можно через отдел по работе с молодой семьей центра "Дзержинец", по телефону 68-41-22.

