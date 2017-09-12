Клиентам "Дом.ru Бизнес" стали доступны камеры видеонаблюдения в аренду

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" запускает специальное предложение для корпоративных клиентов. Подключив интернет и облачное видеонаблюдение, клиент может взять в аренду современные видеокамеры. Для выбора доступно более 10 моделей.

Все камеры обладают высокой чувствительностью, отличной цветопередачей, высоким разрешением и надежностью работы. Камеры для помещений имеют миниатюрный дизайн и легко впишутся в интерьер офиса. Уличные камеры видеонаблюдения имеют защиту от проникновения влаги в корпус и способны выдержать большие перепады температуры. Ряд моделей позволяет осуществлять съемку в темноте, съемку со звуком (при выборе клиентом камер с микрофонами), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики.

Ежемесячная плата за аренду видеокамер составит 230 рублей за каждую камеру. Стоимость аренды не зависит от вида, типа, модели, одинакова для всех камер и рассчитывается пропорционально дням пользования.

Видеонаблюдение "Дом.ru Бизнес" успешно используется в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной торговле, банковском секторе, торговых и бизнес-центрах. Обработка видеопотока и хранение архива происходит на серверах оператора. Клиент может в режиме реального времени наблюдать за видеотрансляцией из любой точки мира, где есть доступ интернет, с любых устройств: компьютеров, планшетов, мобильных телефонов. Одновременное получение изображения возможно со 100 камер, дополнительно доступен переход в полноэкранный режим для просмотра видео с одной конкретной камеры, увеличение качества изображения.

Возможности видеоаналитики разработаны для решения широкого круга задач: от обеспечения безопасности до анализа клиентопотока. В частности, сервис позволяет осуществлять мониторинг очередей, выделять наиболее посещаемые покупателями зоны, производить подсчет количества посетителей в день, что дает возможность значительно оптимизировать работу персонала и осуществлять полноценный контроль производства и бизнеса. Кроме того, использование данных видеонаблюдения в целях маркетинга помогает эффективно решать задачи по повышению эффективности мерчандайзинга в точках продаж и напрямую влиять на доходность бизнеса.

"Системами видеонаблюдения оборудован практически каждый современный гипермаркет или офис. Аренда камер видеонаблюдения – это наименее затратный способ обеспечения безопасности объекта и контроля бизнеса. Наше специальное предложение позволит значительно расширить возможности для корпоративных клиентов, которые хотят воспользоваться комплексным решением облачного видеонаблюдения "Дом.ru Бизнес". Без дополнительных инвестиций клиенты получают полноценный сервис "под ключ", который позволит им стать успешными и эффективными", – комментирует директор по B2B АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru Бизнес") Елена Венцлавович.