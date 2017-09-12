Стань мамой года по версии интернета

МегаФон

В сентябре в нашей стране за парты сели почти 15 миллионов школьников. Из них 12 миллионов – активные пользователи интернета. Поэтому дети организовали премию "Золотой мамафон" и выбирают самых современных родителей в сети. Стать сертифицированным родителем поколения 4G может любой.

Мобильный интернет у маленьких пользователей в два раза более популярен, чем у их родителей. Каждый второй ребенок сумеет включить смартфон и выполнить простые задания с его помощью в 3 года. Малыши не пугаются технологий, легко осваивают гаджеты мам и пап, много знают о социальных сетях. А что мы знаем про детей интернета?

Предлагаем посмотреть ролик и отгадать 3 слова-задания, о которых рассуждают юные герои. Присылайте ответы на адрес goldmamafon@mail.ruдо 16 сентября. Каждый правильно ответивший получит именной сертификат родителя года по версии рунета от компании "МегаФон".

Врезка видео в новость на сайте: https://youtu.be/JraX9gC3xmA