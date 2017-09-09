Тюменцев вновь призывают сдать вторсырье на переработку

Волонтеры тюменского эко-сообщества "Круговорот" планируют провести очередной сбор вторсырья в следующую субботу, 16 сентября.

Сдать сырье на переработку можно будет в пяти точках города:

- у ТЦ "Фаворит"

- на Малыгина, 51

- в сквере Болгаро-советской дружбы

- по адресу Заречный проезд, 12

- в сквере Комсомольском.

Здесь будут ждать желающих принести стекло, старую бытовую технику, пластик, ненужную одежду. "Фишкой" нового эко-дня будет прием металлолома, в том числе консервных банок, которые обычно так трудно сдать. Волонтерам удалось найти новый приемный пункт, который принимает жестяные изделия.

Так, у ТРЦ "Фаворит" можно будет сдать макулатуру, пластик, металлолом (любой, кроме крупногабаритного и фольги), стекло. На Малыгина 51, в сквере Комсомольском, сквере Болгаро-советской дружбы, на пр.Заречном 12 - металлолом (любой, кроме крупногабаритного и фольги), стекло, одежду, обувь, аксессуары.

Однако сырье по-прежнему остается невыгодным для приемщика, поэтому не обойтись без волонтеров-водителей. Их задачей станет на личном автомобиле забрать вторсырье у волонтера-приемщика на одной из точек и увезти на приемный пункт. Объем вторсырья с одной точки вполне подъемен для багажника среднего легкового автомобиля, пишет "Вслyх.рy".