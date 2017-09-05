Расширяя возможности и географию: инженер из Ишима стал руководителем в Тюмени

МегаФон

Руководителем по инфраструктуре Тюменского отделения компании "МегаФон" назначен Андрей Жарков.

Новый топ-менеджер более пяти лет был руководителем подразделения оператора в Ишиме, обеспечивал уверенный сигнал связи и высокую скорость мобильного интернета. "Возможность абонентов связываться с близкими в любой точке региона в любых ситуациях – приоритетная задача компании. Андрей проявил себя настоящим профессионалом во время Ишимского наводнения: вместе с командой инженеров он смог в кратчайшие сроки обеспечить необходимым все базовые станции и не допустить падения сети ни на минуту", – прокомментировал назначение директор "МегаФона" в Тюмени Дмитрий Мелихов.

Перед руководителем стоят важные задачи: увеличение зоны покрытия сети мобильного интернета 4G и устранение цифрового неравенства на вверенной территории.

"Работа в "МегаФоне" укрепила во мне лидерские качества, а с поддержкой и верой коллектива решение даже самых сложных вопросов будет найдено в кратчайшие сроки. Сделаю все возможное, чтобы наши абоненты всегда оставались на связи с близкими, пользовались мобильным интернетом на комфортной скорости и совершенствовали качество жизни с помощью мобильных технологий", – говорит Андрей Жарков.

Новый руководитель по инфраструктуре сменил на этой должности Вадима Пипченко. Руководителем обособленного подразделения в Ишиме стал Вячеслав Пешев, у него 4 года опыты работы в инфраструктуре оператора.