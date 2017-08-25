Кинологам удалось разыскать заплутавшую в лесу 89-летнюю тоболячку

14:40 25 августа 2017
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Фото: МО МВД России "Тобольский"

Накануне в дежурную часть МО МВД России "Тобольский" позвонила женщина 1928 года рождения, которая рассказала, что она находится в лесу и не может найти дорогу домой.

На место происшествия выехала кинологическая группа тобольской полиции. В ходе поисковых мероприятий вместе со служебной собакой стражи порядка в течение часа нашли пенсионерку и вывели ее из лесного массива. Как отметили в пресс-службе тобольской полиции, пенсионерка во время пребывания в лесу не пострадала.

После того как сотрудники полиции доставили пожилую женщину домой, она поблагодарила их.

Теги: кинологи , лес , пенсионеры , поиски
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