Кинологам удалось разыскать заплутавшую в лесу 89-летнюю тоболячку

Накануне в дежурную часть МО МВД России "Тобольский" позвонила женщина 1928 года рождения, которая рассказала, что она находится в лесу и не может найти дорогу домой.
На место происшествия выехала кинологическая группа тобольской полиции. В ходе поисковых мероприятий вместе со служебной собакой стражи порядка в течение часа нашли пенсионерку и вывели ее из лесного массива. Как отметили в пресс-службе тобольской полиции, пенсионерка во время пребывания в лесу не пострадала.
После того как сотрудники полиции доставили пожилую женщину домой, она поблагодарила их.
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