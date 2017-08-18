Общегородской сбор пластиковых крышек состоится в Тюмени

Общегородской сбор пластиковых крышек в шестой раз пройдет в Тюмени 16 сентября. От горожан будут принимать пластиковые крышки от бутылок любых цветов и размеров, которые затем будут отправлены на переработку.

На средства, полученные от сдачи сырья на переработку, волонтеры планируют приобрести семена редких древесных растений, произрастающих в нашей климатической зоне, которые затем будут выращиваться в специальных дендро-яслях. Подросшие деревья активисты высадят на территории Тюмени

Как рассказали организаторы сбора из экологического движения "Зеленый хоровод", чтобы купить один саженец такого дерева, нужно сдать на переработку 8 кг пластиковых крышечек, пишет "Вcлух.ру".



По итогам пятого сбора крышек, который состоялся в мае, на переработку на Тюменский завод полимерных изделий были сданы 746 кг вторсырья.