В Тюмени создадут мобильное приложение для призывников

Тюменские общественники работают над созданием мобильного приложения в помощь призывникам и их родным. В качестве пилотной версии выступит бот-консультант в Telegram Messenger.

Как рассказал председатель комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Тюменской области, руководитель программы "Достойный выбор", руководитель ТРОО "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев, существует проблема информационного вакуума по призыву в армию. По его словам, будущие призывники и их родители задают множество вопросов: что можно брать с собой, какие существуют льготы, пускают ли родителей на присягу и другие.

По мнению общественника, военные комиссариаты не уделяют должного внимания информированию граждан и тем более обучению специалистов, ответственных за это информирование. Из-за этого призывникам и их родственникам приходится самостоятельно искать информацию, находясь в стрессовой ситуации из-за неведения.

Команда программы "Достойный выбор" решила изменить эту ситуацию к лучшему. Осенью 2015 года на форуме, организованном Общественной палатой Тюменской области, был представлен проект "Гид по военной службе". Тогда активисты планировали изготовить информационные буклеты с полезными советами. Однако проект не получил финансирования. После этого общественники задумались об использовании новых информационных технологий, пишет ИА "Тюменская линия".

В рамках проекта "Армейский мундир" было решено создать мобильное приложение, с помощью которого можно было бы получать советы, рекомендации, ответы на вопросы и дистанционно проходить обучение по основам военной службы. Идея оказалась достаточно сложной в реализации, поэтому пока авторы стартуют с пилотной версией.