Эксперты ОНФ в Тюменской области проинспектировали больницу "Водников"

Эксперты тюменского отделения ОНФ в рамках реализации проекта "Народная оценка качества" проинспектировали больницу "Водников".

В состав участников рейда вошли представители органов государственной власти и некоммерческих организаций, сопредседатели тюменского штаба ОНФ Александр Пересторонин и Ольга Ройтблат, а также эксперт ТОО "Всероссийское общество инвалидов" Ольга Вальдбауэр, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Активисты Народного фронта ознакомились с работой медучреждения: побывали на территории, пообщались с главным врачом больницы и с пациентами, оценили материально-техническую базу. В ходе мероприятия были выявлены определенные проблемы, требующие исправления.

"Очевиден недостаток финансирования – здание требует капитального ремонта, есть трудности с кадрами. И, конечно, необходимо обновить оборудование", – отметил Александр Пересторонин.

Главный врач учреждения Иван Брагин показал проверяющим поликлинику и приемное отделение, так как больница имеет прикрепленное население, а также дежурит по хирургии и терапии. В процессе обсудили проблемы и возможные пути решения.

Формально Западно-Сибирский медцентр находится в ведении Омской области, из-за чего порой возникают структурные коллизии (пациенты жалуются на больницу департаменту здравоохранения Тюменской области, не имеющему полномочий решать эти вопросы).

По словам участника рейда, члена регионального штаба ОНФ в Тюменской области Андрея Медведева, еще одна из основных проблем – нехватка кадров, особенно педиатров и участковых терапевтов. К примеру, в больнице "Водников" на шести участках работают всего два педиатра. "Причина этому – низкий уровень заработной платы. Количество рабочих часов в бюджетной организации может превышать 300, а ставка – 160, и заплатят лишь за одну ставку. И, раз организация находится в омском ведомстве, зарплату получают врачи по омским тарифам", – отметил Андрей Медведев.