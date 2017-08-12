Эксперты ОНФ в Тюменской области проинспектировали больницу "Водников"

Эксперты тюменского отделения ОНФ в рамках реализации проекта "Народная оценка качества" проинспектировали больницу "Водников".
В состав участников рейда вошли представители органов государственной власти и некоммерческих организаций, сопредседатели тюменского штаба ОНФ Александр Пересторонин и Ольга Ройтблат, а также эксперт ТОО "Всероссийское общество инвалидов" Ольга Вальдбауэр, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Активисты Народного фронта ознакомились с работой медучреждения: побывали на территории, пообщались с главным врачом больницы и с пациентами, оценили материально-техническую базу. В ходе мероприятия были выявлены определенные проблемы, требующие исправления.
"Очевиден недостаток финансирования – здание требует капитального ремонта, есть трудности с кадрами. И, конечно, необходимо обновить оборудование", – отметил Александр Пересторонин.
Главный врач учреждения Иван Брагин показал проверяющим поликлинику и приемное отделение, так как больница имеет прикрепленное население, а также дежурит по хирургии и терапии. В процессе обсудили проблемы и возможные пути решения.
Формально Западно-Сибирский медцентр находится в ведении Омской области, из-за чего порой возникают структурные коллизии (пациенты жалуются на больницу департаменту здравоохранения Тюменской области, не имеющему полномочий решать эти вопросы).
По словам участника рейда, члена регионального штаба ОНФ в Тюменской области Андрея Медведева, еще одна из основных проблем – нехватка кадров, особенно педиатров и участковых терапевтов. К примеру, в больнице "Водников" на шести участках работают всего два педиатра. "Причина этому – низкий уровень заработной платы. Количество рабочих часов в бюджетной организации может превышать 300, а ставка – 160, и заплатят лишь за одну ставку. И, раз организация находится в омском ведомстве, зарплату получают врачи по омским тарифам", – отметил Андрей Медведев.
"Общероссийский народный фронт приложит все усилия, чтобы помочь разобраться в сложившейся ситуации и посодействовать в решении имеющихся проблем. Медучреждения должны обладать достойным техническим оснащением", – подчеркнула Ольга Ройтблат.
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