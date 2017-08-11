Топ мероприятий для тюменцев в выходные: день физкультурника, парад детей и насыщенная культурная программа

День физкультурника и парад детей, многочисленные мастер-классы, экскурсии и выставки, возможность проверить сердце и принять участие в мастер-классе от чемпиона мира по боксу – выходные в Тюмени будут насыщенными!

Подробнее об этих и других мероприятиях в обзоре выходных дней от группы Афиша Тюмень | КтоКуда72.

Шоу-программа в баре #CRAFT72

Любишь тайны и смех? А может ты любишь няшек или сам(а) милая няшка? Тогда тебе придется по душе вечер в баре #CRAFT72. Перед гостями выступят резиденты “STAND UP LAB” и таинственный исполнитель, пожелавший остаться инкогнито. Всё это будет проходить под эгидой “Няшко пати”. Ушки, бантики, рюшечки и иная атрибутика аниме приветствуется. Участников вечера ожидает множество призов и конкурсов, в том числе, – на самый “няшный” костюм!

Когда: 21:30, 11 августа 2017 г.

Где: Тюмень, бар #CRAFT72 (ул. Республики, 143 к.2)

Вход свободный!

Тест-драйв вездеходов Шерп

Шерп – вездеход, предназначенный для использования на всех видах грунта, в болотистых местностях, на льду, в воде и сложнейших климатических условиях, включая Заполярье. Тест-драйвы – возможность ознакомиться с достоинствами этой уникальной техники и лично оценить её бездорожные качества.

Подробная информация, регистрация и аккредитация: tean@sherp.pro или 8-800-333-23-80

Когда: с 10:00 до 17:00, 12 и 13 августа 2017 г.

Где: Тюмень, коттеджный посёлок Канада

Выставка фонда “Потеряшки”

Акция – это возможность не только пообщаться с волонтерами, задать интересующие вопросы по работе Фонда, взять листовки, объявления и каталоги с животными, получить льготное направление на стерилизацию, но и шанс сделать благотворительное пожертвование в Фонд.

В программе: плетение косичек; аквагрим; мехенди; уникальные сувениры ручной работы, сделанные руками волонтеров; игрушки, ароматное мыло, открытки, календарики, картины, украшения и многое другое; каталоги, в которых вы можете присмотреть себе питомца;

ВНИМАНИЕ: животные отдаются только при наличии паспорта.

Когда: 16:00 – 18:00, 12 августа 2017 г.

Где: Тюмень, Европейский м-н, площадь Европы

Празднование Дня физкультурника

Праздничная программа откроется в 12:00 на Цветном бульваре (в районе арки). Здесь будет интересно тем, кто предпочитает сохранять хорошую физическую форму. Протестировать свою выносливость всем желающим можно будет на аэробик-марафоне, а затем переместиться в качестве зрителя на фестиваль боевых искусств.

В это же время на площади Памяти стартуют велозаезды для тех, кто прибыл на мероприятие на железных конях. Для пеших посетителей будет организован мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Затем празднование Дня физкультурника плавно переместится на набережную, где в 15:00 будет торжественно дан старт самому празднику спорта. Здесь можно будет: сдать нормы ГТО, сыграть в шахматы, посоревноваться в меткости можно будет на площадке лазерного биатлона и пейнтбола. Гостей ждет серия мастер-классов от тюменских фитнес-клубов и танцевальный флешмоб, малышей и их родителей порадует площадка "Город детства" – и многое, многое другое.

Сказочный концерт “Кузнечик Кузя и его волшебная скрипка”

На концерте в игровой форме детки познакомятся с различными музыкальными инструментами, создадут свой музыкальный ансамбль, сделают интересные поделки на тему сказки и узнают много всего познавательного!

Когда: 11:00, 12 августа 2017 г.

Где: Тюмень, ул. Малыгина, 2

Вход: 500 рублей (взрослый + ребёнок)

Необходима предварительная запись по тел.: 927-100

Итоговый спектакль-альманах проекта “Классная драма”

Камерный театр "Солнце Сибири" организовал "Классную драму" — театральный проект, где подростки вместе с профессиональными драматургами создают пьесы для сценических постановок. Участники — подростки с элементами асоциального поведения. "Классная драма" помогает им в социальной адаптации. В субботу зрители увидят результаты этого эксперимента. Спектакль-альманах покажет искренние и живые истории, о том, что сегодня огорчает, волнует и радует в период от 14-17 лет.

Когда: 19:00, 12 августа 2017 г.

Где: МТЦ “Космос” (ул. Республики, 165А)

Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Кино под открытым небом: “Мой сосед Тоторо”

Молодой профессор Тацуо Кусакабе перевозит своих дочерей Сацуки и Мэй в деревенский дом, чтобы они жили неподалеку от больницы, где лечится их мать. Осваиваясь на селе, девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут причудливые существа – похожие на животных лесные духи. Вскоре девочки натыкаются на гигантского и могущественного, но при этом доброго и заботливого повелителя леса, которого Мэй нарекает Тоторо.

Показ мультфильма пройдет на крыше Fabric Bar, организаторы просят одеваться по погоде и брать с собой плед.

Когда: 22:00, 12 августа 2017 г.

Где: Тюмень, крыша “Fabric Bar” (ул. Молодежная 74/4)

Орг. взнос: 150 рублей

Подробности по телефону: +7-922-042-00-26

Открытие выставки живописи тюменских художников Nature morte

На церемонии открытия 12 августа посетители увидят лучшие произведения из коллекции тюменского музея, примут участие в экскурсии и создадут свой собственный натюрморт на бесплатном уроке по акварели. Тюменцам предлагают создать собственные композиции из принесенных фруктов и овощей, чтобы мастер помог изобразить их на бумаге. Выставка продлится до 24 сентября.

Когда: 13:00, 12 августа 2017 г.

Где: музей “Дом Машарова” (ул. Ленина, 24)

Часы работы музея: среда, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00, четверг- с 12:00 до 20:00; выходные: понедельник, вторник.

Бесплатные консультации врачей-кардиологов

Во время акции врач-кардиолог проведёт квалифицированные консультации среди пациентов. Всем участникам предложат проверить свое артериальное давление, измерить рост и вес, сдать кровь на сахар и холестерин, выполнить ЭКГ.

Кроме этого, у участников мероприятия будет возможность посетить тренинги в 10:00, 11:00, 13-00 и 14-00 часов дня. Желающим пройти бесплатное профилактическое обследование нужно иметь при себе паспорт и полис.

Когда: с 9:00 до 15:00, 12 августа 2017 г.

Где: Центр здоровья взрослой поликлиники ОКБ №2 (Тюмень, ул. Мельникайте, 75, корп. 3, второй этаж)

Предварительная запись не нужна!

Концерт Север Га со скрипкой



Север Га – это атмосферные природные композиции, вдохновленные культурами Севера и Востока. В музыке – дыхание сибирских просторов, шорохи и эхо таинственных лесов, молчаливое величие северных рек…

Также прозвучат сочинения из нового альбома “Птица Река” (2016). С группой сыграет и замечательная скрипачка Анастасия Котенко.

Когда: 19:00, 12 августа 2017 г.

Где: Тюмень, ул. Республики, 5

Цена билетов: 300 рублей; 400 в день концерта

Парад детей в Тюмени

На фестиваль “Парад детей” могут прийти все желающие. Здесь можно бесплатно поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, насладиться выступлением танцевальных групп и вокальных детских ансамблей.

Кроме того, детей на фестивале ждёт масса других развлечений. Среди них – мастер-классы по рисованию, лепке, выступления юных певцов и танцоров. Желающим подать заявку на участие в детском параде, нужно написать организатору во "ВКонтакте" в группе "Парад детей в Тюмени".

Когда: 10:00-13:00, 13 августа 2017 г.

Где: Тюмень, сквер Комсомольский

Вход свободный!

Экскурсия "Тропою предков"

Хотите попробовать себя в роли исследователя и археолога? Во время пешеходной экскурсии по территории Андреевского озера, работники музея покажут как найти ценный экспонат. Здесь уже найдены более 30 археологических памятников, а в 2013 году практиканты обнаружили медный котел с кладом. Экскурсия включает посещение "Андрюшиного городка", где есть следы 36 полуземлянок.

Когда: 13:00, 13 августа 2017 г.

Где: Ялуторовский тракт, 23-км.

Стоимость: группы от 10 человек – 350 руб. С 11-ого вход – 35 руб.

Экскурсия "Забытая забава детства"

В шкафу у дедушек и бабушек до сих пор хранятся катушки с диафильмами, которые так приятно периодически рассматривать. "Дом Машарова" устраивает показ "Забытой забавы детства". Фильмоскоп покажет несколько мультфильмов. Сказки народов мира, басни или истории Братьев Гримм гарантируют теплые, ламповые кадры и удовольствие от просмотра.

Когда: 12:00, 14:00 и 16:00, 13 августа 2017 г.

Где: Тюмень, "Дом Машарова", (ул. Ленина, 24)

Стоимость: группы от 10 человек – 500 руб. С 11-ого вход – 50 руб.

Экскурсия “Прогулки по тюменской набережной”

Во время костюмированной пешеходной экскурсии "Прогулки по тюменской набережной" гид расскажет об истории города на примере скульптурных групп и барельефов, установленных на набережной реки Туры.

Когда: 12:00, 13 августа 2017 г.

Где: набережная реки Тура

Запись по телефонам: 8 (3452) 464-161,461-159.

Мастер-класс Исмаила Силлаха

Исмаил Силлах – чемпион мира по боксу WBO Asia, чемпион северной Америки по версии NABF, хороший друг и спарринг-партнер Владимира Кличко проведет в Тюмени мастер-класс. Все подробности узнавайте по номеру 703-777! Предварительная регистрация обязательна.

Когда: 18:00, 13 августа 2017 г.

Предварительная регистрация по тел: 703-777

Количество мест ограничено!

Тренировка по Dancehаll

Танцующие дэнсхолл вдохновляются солнечной рэгги-музыкой и качающими дэнсхолл-треками. Погрузиться в этот зажигательный танец можно в студии "Комьюнити". На занятии с Анной Сырчиной разучат базовые степы, из которых потом соберут небольшую хореографию. Мастер-класс будет интересен новичкам и более опытным танцорам.

Когда: 14:00, 13 августа 2017 г.

Где: студия "Комьюнити", ул. Осипенко, 81

Стоимость: 350 руб.

Мастер-класс по приготовлению капкейков

Не всем удается самостоятельно освоить приготовление десертов. То тесто не поднимается, иной раз крем неправильной консистенции. Правильно готовить капкейки научит Татьяна Барова. Состав: шоколадное тесто, карамельная начинка и шоколадный крем. Запись по указанному телефону. Вырученные от мастер-класса средства направят на реабилитацию ребенка с задержками в развитии.

Когда: 13 августа, 11:00

Где: ул. Минская, 102

Стоимость: 700 руб.

Контактный номер: 8-922-489-96-10

Полный календарь мероприятий можно ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.