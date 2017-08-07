Лето-2017: зачем едут за границу мужчины и женщины

МегаФон

Уральцы объехали больше половины земного шара, побывав в 161 стране мира с начала лета. По наблюдениям аналитиков "МегаФона", мужчины этим летом чаще выбирают экзотику, женщины изучают святые места.

Число отдыхающих в мае, июне и июле выросло на 40% в сравнении с прошлым годом. "Мужскими" направлениями стали Бразилия, Азербайджан, Иран. В этих странах 70% туристов – представители сильного пола. Женщины активно посещают Израиль, Иорданию, Египет и Исландию, где более 60% путешественников – дамы.

"Уральские туристы активно общаются за рубежом. Они уже написали столько СМС-сообщений, что символов в них хватило бы на 60 книг популярного романа "Шантарам". Общий интернет-трафик составил почти две тысячи гигабайт. Этого объема достаточно, чтобы скачать семьсот тысяч песен для создания отпускного настроения", ­– отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

В топ стран этого лета вошли Казахстан, Турция, Абхазия, Беларусь, Кипр, Греция, Испания. Нашлись среди уральцев и любители отдаленных уголков – сим-карты абонентов МегаФона были зафиксированы в Конго, Бенине, Намибии, Габоне, Кабо-Верде, Свазиленде, Брунее, Того, Эфиопии и Чаде.

Для свободных разговоров за границей "МегаФон" предлагает опцию "Весь мир" – за 59 рублей в день турист получает 40 минут входящих вызовов в сутки. Опция действует во всех странах. Пользоваться безлимитным мобильным интернетом можно с опцией "Мир онлайн". Стоимость и условия подключения опций на сайте оператора.