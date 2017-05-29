В районах Тюменской области готовят праздничные программы ко Дню защиты детей

Театрализованные представления, праздничные концерты, конкурсно-игровые и развлекательные программы для детей и подростков будут проходить на территории всех муниципалитетов Тюменской области 1 июня в рамках Дня защиты детей.

Как сообщили в региональном департаменте культуры, на площади Викуловского районного Дома культуры в 17.00 начнется концертно-театрализованная программа "Радуга планеты детства" с участием детских творческих коллективов, игровыми площадками и фестивалем красок. На конкурсе "Игрушка своими руками" ребята представят сделанные своими руками игрушки из подручных материалов. Всех участников ждут призы.

Централизованная клубная система Вагайского района приглашает на праздник в местный Дворец культуры, где пройдет развлекательно-игровая программа "Страна детства". Участников ждут театрализованное представление, выступление местных артистов, игры, детские аттракционы.

На Центральной площади п. Голышманово пройдет праздник "Здравствуй, лето!". А в РДК "Юность" покажут мультфильмы и театрализованный концерт.

Детский праздник в центральном парке с. Казанское будет проходить в морском стиле. Участники смогут поиграть в морской бой, посетить мастер-классы, побывать на различных островах – игровых площадках. Не обойдется путешествие без встречи с пиратами и морскими сказочными героями, поисков кладов и сокровищ.

В Заводоуковском Дворце культуры состоится конкурс "Юная горожанка" среди девочек в возрасте 8-10 лет. Его участницы покажут свои интеллектуальные и творческие способности.

