Тюменка предлагает установить в городе "банкоматы" по приему стекла

Тюменка Ольга Капуста предлагает разработать и установить в городе "банкоматы" по приему стеклотары. Устройства будут принимать стекло для дальнейшей переработки, а взамен перечислять деньги на карту клиента или телефонный счет.

Проект существует в виде идеи, но молодой предпринимательнице уже готовы помочь в ее доработке и презентации в ФабЛабе ТюмГУ, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

По мнению тюменки, мотивировать людей рублем гораздо эффективнее, чем просто надеяться на ответственное и бережное отношение к природе. Такие "банкоматы" можно будет установить в крупных торговых центрах: они не займут много места, но помогут защитить окружающую среду от ненужных отходов.

"Это будет семейный бизнес, мне на помощь готовы прийти три взрослых сына. Есть некоторые сомнения, но хочется довести дело до конца", - отметила Ольга Капуста.