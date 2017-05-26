Топ мероприятий на выходные в Тюмени: спектакли, концерты, марафоны и благотворительность

В ближайший уикенд в Тюмени ожидается множество мероприятий на любой вкус. В субботу стоит прогуляться по Цветному бульвару или отправиться за город - открывать сезон вейкбординга. Любителям спокойного отдыха рекомендуем посетить тюменские театры или послушать джаз в исполнении корифеев жанра. За громкой музыкой можно отправиться в местные клубы. Путеводитель по самым интересным событиям на 27-28 мая представляет проект "Афиша Тюмени".

Международный благотворительный забег юристов "Legal Run"

Состоится в рамках VIII Юридической недели в Тюмени. Проект приурочен ко Дню защиты детей. В забеге могут участвовать не только юристы, а все желающие. Приветствуется участие корпоративных команд. Дистанции — 1 км и 3 км участники забега выбирают сами.

Когда: 27 мая в 9:00

Где: Набережная Туры

Взнос 500 рублей

Второй тюменский велопарад

Основная цель акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

Когда: 27 мая регистрация в 9:30

Где: Центральная площадь (у правительства Тюменской области)

Участие бесплатное

Благотворительный концерт

В программе – выступление цирковых студий "Икар" и "Сказочный мир", перфоманс научного шоу "Открывашка", танцевальный номер хореографической студии Victory и многих других творцов. Цель мероприятия – сбор средств для реабилитации подопечного фонда – 15-летнего Вячеслава Старыгина, страдающего ДЦП. В течении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки для гостей, по окончании концерта вас ждет праздничный салют.

Когда: 27 мая в 12:00

Где: Цветной бульвар (арка)

Вход свободный

Кубок России по спортивным танцам на колясках

Участие примут 80 спортсменов из 12 регионов и субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Тюмень и Тюменская область, Пермский край, Алтайский край, Республика Крым, Казахстан). Мероприятие посетят "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская, семикратные чемпионы России по латиноамериканской программе – команда Formation VERA, а также участница шоу "Голос" Аделина Кюрджиева.

Когда: 27 мая в 12:00, гала-концерт в 18:00

Где: Легкоатлетический манеж (ул. Луначарского, 12)

Вход свободный

Планета счастья-2017

Для детей и родителей, жителей и гостей города будут работать досуговые, развлекательные и спортивные площадки. Также Вас ждет увлекательная концертная программа - танцевальные и вокальные номера, модное дефиле, выступления четвероногих любимцев и многое другое!

Когда: 27 мая в 12:00

Где: Цветной бульвар

Вход свободный

Официальное открытие сезона вейкбординга

Солнечное и жаркое лето стремительно врывается в наши с вами повседневные будни и это означает одно - пришла пора купаться и кататься на вейкборде! В программе веселые конкурсы, музыка от Damian Birds, пляжный воллейбол, слеклайн, батут, катание на скейте в мини-рампе, чилаут на пляже, ну и конечно КАТАНИЕ НА ВЕЙКБОРДЕ, водных лыжах и ниборде. За дополнительную плату можно покататься на багги и квадроциклах.

Когда: 27 мая в 14:00

Где: База отдыха Верхний Бор (Салаирский тракт, 11км)

Вход на территорию базы отдыха для гостей мероприятия 50 рублей

Светский раут Fashion & book

Среди рядов книжных стеллажей вы увидите презентацию новых летних коллекций тюменских дизайнеров, узнаете о новых трендах, вдохновитесь работой талантливых модельеров. Также организаторы приготовили для гостей вечера три МК на выбор – "Модная иллюстрация", "Тренды модных сумок", "Как изменится ваша жизнь, когда вы научитесь правильно о себе рассказывать". Проявить свою эрудицию сможете на интеллектуальном баттле, после – полакомиться вкуснейшими десертами и сделать эффектные кадры в изящной фотозоне.

Когда: 27 мая в 14:00

Где: Городская библиотека №16 (Олимпийская, 20а)

Цена: 300 рублей

Freemarket

ФРИМАРКЕТ для того, чтобы:

- перестать ходить по магазинам, а в это время встретиться с друзьями,

- сделать, что умеешь,

- получить что-то в подарок,

- вынести из дома ненужное не на помойку, а передать в хорошие руки

и всё - БЕСПЛАТНО!

Когда: 27 мая в 15:00 (если не будет дождя)

Где: Цветной бульвар, у скульптуры "Мелодия"

Вход свободный

IX открытый хип-хоп фестиваль "Танцы улиц"

В этом году в Тюмень приедут танцевальные команды со всей России, чтобы побороться за победу в следующих номинациях: STREET SHOW, UNFORMAT, MEGA CREW, BEGINNERS. В этом году фестиваль "Танцы улиц" имеет статус RUSSIAN EDITION, так как все приглашенные судьи из России.

Когда: 27 мая в 18:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Цена 300 рублей

ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА

Небольшой провинциальный городок, две типовые квартиры, две семьи. Павлик Фарятьев чудаковат и неуклюж. Он ходит в гости к несчастной учительнице музыки Александре, рассказывает ей нелепые истории и зовет замуж. Саша одинока и измучена безответной любовью. Она устала от работы, от жизни с мамой и сестрой, и хочет вырваться из этого круга. Фантазии Фарятьева на мгновение врываются в ее жизнь и быстро забываются, когда вновь появляется тот, кто разбил ее сердце...

Когда: 27 мая в 18:00

Где: Тюменский драматический театр, малый зал (ул. Республики, 129)

Цена 100 - 600 рублей

Спектакль "Шесть блюд из одной курицы"

Авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки , автора сценариев более чем 25 фильмов, среди которых "Каникулы у моря", "Три полуграции", и других. Очень смешная, современная и, где-то, трогательная история о Матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже "мальчика", и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

Когда: 27 мая в 18:00

Где: Молодежный театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Цена 400 рублей

Большой электрический концерт группы "НЕва"

В поддержку нового альбома.

Когда: 27 мая в 18:00

Где: КТЗ "Байконур" (Горького, 44/3)

Цена 500 рублей

Дэвид СШ

При поддержке: AntonyRex (Сургут), Гарфи (Тюмень), Элина Кастет (Нефтеюганск), Нерадин (Сургут), Лаве (Омск), Храм хип-хопа (Тюмень), CARL LEVITATE (Сургут), Июнь (Тюмень), INSTA (Сургут), Pronirec (Сургут), NSC (Нефтеюганск).

Когда: 27 мая в 19:00

Где: рок-клуб Freedom club (Ленина, 4)

Цена 300 рублей

Спектакль "Узор пыльцы на крыльях бабочки"

Творчество Ф.С. Фицджеральда не оставляет равнодушным ни одного читателя, его романы наполнены искренними переживаниями, духом времени, неожиданными открытиями. Не так широко известно, что почти все его произведения автобиографичны. В своих героях автор отражал себя самого в разные периоды и, конечно, свою жену Зельду – любовь всей его жизни, его музу, вдохновение, его страсть и одержимость. Именно она питала его талант, она же его и сгубила. В спектакле вы увидите произведения "Невероятная история Бенджамина Баттона", "Великий Гэтсби" и "Ночь нежна".

Когда: 27 мая в 20:00

Где: Молодёжный театральный центр "Космос" (Адрес: ул. Республики, 165а)

Цена 300-400 рублей

"Зеленый марафон" Сбербанка

Участникам забега предстоит пробежать дистанцию 4,2 км. Помимо спортивной части, участников и болельщиков ожидает насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых: индивидуальные и командные квесты, игры, батуты, аквагрим и веселые аниматоры.

''Когда: 28 мая в 10:00 - регистрация, в 12:00 - старт

Где:''' Набережная туры

Участие бесплатное

Спектакль "Река возвращается"

Спектакль о памяти, о жизни, о любви, который адресован родителям взрослых детей и, одновременно, тем самым взрослым детям. Когда "деревья были большими" - мир казался бесконечным. Но люди уходят, события прошлого переосмысляются, и время заставляет по-иному достраивать воспоминания. Важным становится только то, что человек оставляет после себя. Собственные поражения и победы или будущее детей? В спектакле "Река возвращается" жизнь и память отца причудливо переплетаются с судьбой и будущим сына. И хоть говорят, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, бывает, что река возвращается…

Когда: 28 мая в 14:00

Где: Молодежный театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Цена 400 рублей

Водное Шоу "Сокровища пиратов"

Шоу отличает своеобразный стиль, в котором помимо беззаботного веселья, есть место и высокому воспитательному настрою. События разворачиваются в бушующем Карибском море, в загадочной Индии и средь пирамид древнего Египта. Героям предстоят отнюдь не страшные, а скорее смешные, глупые и жадные пираты.

Когда: 28 мая в 14:00

Где: Дворец спорта (ул.Розы Люксембург, 12)

Цена 500 - 1000 рублей

Тюменский филармонический оркестр, Тим Клипхауз и Даниил Крамер

Даниил Крамер (фортепиано) – уникальная фигура российского джаза. Его имя на афишах для многих – лучшая рекомендация для посещения джазового концерта. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога.

Тим Клипхаус (джазовая скрипка, Нидерланды) – один из наиболее впечатляющих скрипачей на акустической сцене. Музыкант сочетает цыганскую, классическую, народную музыку, танго, мировую музыку и джаз-мануш. На своих концертах Тим Клипхаус удивляет смелым синтезом прекрасных мелодий, заводными ритмами и неординарными связками!

Когда: 28 мая в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Цена 500 - 1000 рублей

Концерт ATL

История этого творческого псевдонима Сергея Круппова двояка и незамысловата. Фанатея, в начале своей музыкальной карьеры, по южному американскому рэпу, он просто взял в качестве никнейма код аэропорта города Атланты. А уж затем, узнав, что у ацтеков был такой бог Атль, решил не менять, не заморачиваться и вообще, не придавать значение мелочам. Главным для него была и остается музыка.

Когда: 28 мая в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (Горького, 44/3)

Цена 1200 - 1400 рублей

Презентация нового альбома Black Flame "К черту"

А также все старые хиты. Спец. гости: Александр Бахтеев, Марина Сушкова, Выстоявший.

Когда: 28 мая в 19:00

Где: FreeDom club (ул. Ленина, 4)

Цена 150-200 рублей

Полный календарь мероприятий можно посмотреть в Афише Тюмени.