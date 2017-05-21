В Ишиме развивают свои литературные традиции

Международная литературная премия имени Петра Ершова за произведения для детей и юношества существует в Ишиме уже 12 лет. За это время конкурс преобразил город, считает заведующая Ишимским историко-художественным музеем Надежда Проскурякова.

По ее словам, жители Ишима осознали, что живут на родине великого сказочника. "Ершов стал брендом Ишима, появился музей писателя, в будущем планируется открыть отдельный музей сказок "Конька-Горбунка", - поделилась Надежда Проскурякова.

Кроме того, за 12 лет в городе сложились свои традиции проведения фестиваля. В Ишим съезжаются писатели со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья. "Все они обязательно встречаются со школьниками, дарят нашим библиотекам лучшие книги. Благодаря этому лучшая детская литература попадает в библиотеки нашего города", - отмечает заведующая музеем.

В этом году на конкурс было представлено 380 рукописей книг. Из них побеждает лишь три, пройдя жесткий и честный отбор. В номинации "За лучшее художественное произведение для детей и юношества" выбор делают потомки писателя. В номинации "Связь времен" - это познавательная литература для детей – последнее слово за Ольгой Устиновой, дочерью Виктора Григорьевича Уткова, исследователя жизни и творчества Петра Ершова. В номинации "Выбор мецената" определяется лучшее произведение для детей и юношества, продолжающее традиции сказочного жанра. Также в рамках премии в Ишиме проходит региональный конкурс детского творчества "Сказочная карусель".

В 2017 году церемония вручения дипломов лауреатов ХII международной литературной премии им. П. П. Ершова за произведения для детей и юношества (совместно с правлением Союза писателей России) и победителей регионального конкурса детского творчества "Сказочная карусель" состоится 10 июня, пишет ИА "Тюменская линия".