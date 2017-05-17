Тюменцы могут завершить отопительный сезон сами

Из-за нестабильной температуры наружного воздуха и непредсказуемости погоды в Тюмени еще не готовы озвучить точную дату повсеместного завершения отопительного сезона. По этой причине в городе сдвинулись и сроки плановых отключений горячей воды на время опрессовок сетей, которые были намечены в некоторых районах на 15 мая. Они начнутся только после того, как отключат батареи.

"Температура теплоносителя в сети для такого периода минимальная, 70 градусов. Управляющие компании сами вправе принять решение об окончании отопительного сезона по заявкам жителей. Они могут отрегулировать температуру внутри помещений, сделать ее наиболее комфортной и даже вправе сами закончить отопительный сезон в своем доме. Об окончании отопительного периода обязательно появится информация", — рассказал главный инженер компании "Тюменские тепловые сети" — АО "УТСК" Айдар Ильясов.