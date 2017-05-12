В Тюмени составят рейтинг частных детских садиков

Проверить работу тюменских негосударственных детских садов намерены в общественном совете при областном департаменте образования. Итогом большой проверки станет рейтинг с балльной оценкой учреждений. По мнению общественников, он поможет тюменцам понимать, чего ждать от того или иного центра.

Разработать критерии оценки и привлечь к ней заинтересованные в этом общественные организации поручили областному департаменту образования. Сами активисты пообщаются с родителями, которые уже водят своих детей в частные садики, и проверят условия, в которых воспитываются дети. До этого подобные проверки общественники проводили только в муниципальных садах, рассказывают в региональном департаменте.

"Дело это ответственное и важное. Сначала отправим письма в частные сады и центры и посмотрим, кто не побоится открыть свои двери, а кто пожелает уйти от диалога: это тоже будет определенным показателем", — отметил член общественного совета Геннадий Куцев.