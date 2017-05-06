Компания "Золотые луга" готовит тюменцам подарки ко Дню Победы

Компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири, в День Победы, 9 мая, будет угощать полезной и свежей молочной продукцией жителей Тюмени. Дегустация развернется на Цветном бульваре возле ЦУМа с 13:00 до 17:00.

Горожане смогут попробовать продукцию двух торговых марок завода: "Золотые луга" и "Живи здорОво". Детей организаторы порадуют вкусными молочными напитками, воздушными шарами, раскрасками и множеством других подарков.

АО "Золотые луга" организует подобные акции еще в трех городах – Челябинске, Новосибирске и Омске. Жители Челябинска смогут принять участие в дегустациях, которые пройдут с 12:00 до 17:00 на площади "Кировка", а также в Городском саду им. А.С.Пушкина.

В Новосибирске акция пройдет в Центральном парке (правый берег) с 13:00 до 17:00. Омичей ждут в парке культуры и отдыха им. 30 летия ВЛКСМ с 12:00 до 16:00.

Отметим, что продукты, произведенные на заводе "Золотые луга", изготавливаются из свежего и натурального сырья без использования пальмового масла, консервантов, ГМО и стабилизаторов, что подтверждает достаточно короткий срок хранения.

В линейке оздоровительной продукции "Живи здорОво!" представлены кисломолочные напитки: ацидофилин, наринэ, биопростокваша, кефир с лактулозой. То, что эти продукты не только обладают приятными вкусовыми качествами, но и оказывают благотворное влияние на организм человека при регулярном употреблении, было доказано в результате клинических исследований, проведенных компанией "Золотые луга" совместно с Тюменским государственным медицинским университетом. О высоком качестве продукции также говорят победы на различных выставках, ярмарках, конкурсах, высокие оценки при независимых экспертизах.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".