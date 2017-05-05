170 дней прямого эфира, или Как в Тюмени отмечают майские праздники

Тюменцы стали активнее устраивать фотосессии на свежем воздухе и делиться ими в Интернете. За первые майские праздники горожане скачали более 1500 ГБ трафика в популярных местах отдыха. Этого объема хватило бы, чтобы провести 170 дней непрерывной прямой трансляции в социальных сетях.

"Длительные выходные в этом году удачно совпали с теплой солнечной погодой. Мы отметили, что тюменцы стали чаще посещать парки и скверы: скачанный там трафик почти в 2 раза превышает использование Интернета в "обычный" уикенд. В погожие дни абоненты "МегаФона" могут выходить в сеть на высоких скоростях, не чувствуя отличия от домашнего Wi-Fi", – отмечает руководитель по инфраструктуре Тюменского отделения компании "МегаФон" Вадим Пипченко.

Все скверы и парки в Тюмени обеспечены надежным сигналом высокоскоростного Интернета 4G, что позволяет жителям областной столицы свободно использовать все возможности гаджетов даже во время прогулок. В минувшие выходные чаще всего горожане вели прямые эфиры, слушали музыку онлайн и загружали фотографии и видеоролики в сеть.

Впереди у тюменцев еще одни длительные выходные и День Победы. Специалисты компании прогнозируют повторный рост трафика и готовят сеть к пиковым нагрузкам, расширяя емкость базовых станций, расположенных в местах празднования.

Чтобы тюменцы могли оперативно делиться фотографиями и видео в Интернете, техническая служба улучшила покрытие сети четвертого поколения. Надёжность и скорость передачи данных горожане могут оценить, прогуливаясь как в самом центре Тюмени – на Пешеходном бульваре, так и в более отдаленных районах – Комсомольском сквере и на площади Европы (микр Европейский).