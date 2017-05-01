Тюменские волонтеры наведут порядок на могилах участников Великой Отечественной войны

Активисты тюменского регионального общественного движения молодых инвалидов "Вдохновения" совместно с Тюменским городским советом ветеранов войны, труда и Вооружённых сил 3 мая отправятся на городские кладбища, чтобы привести в порядок около 30 мест захоронения участников Великой Отечественной войны. К патриотической акции рамках проекта "Социальный десант" может присоединиться любой желающий.

Сбор намечен на 12:45 у администрации Тюмени, а также в 14:00 на Червишевском кладбище №2. Участники мероприятия посетят места захоронения участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Социалистического Труда, где проведут уборку территорий, приведут в порядок памятники, покрасят оградки и возложат цветы. Также волонтеры познакомятся с биографией солдат-земляков, узнают интересные факты из их жизни, послушают истории военных лет из уст ветеранов, пишет "Комсoмольская правда – Тюмень".

Узнать подробности об акции можно по телефону: 8 912 998-99-52 (Тимур Нигматуллин).