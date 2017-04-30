Тюменцы предпочитают активный весенний отдых

Тюмень преображается с началом весны и схода снега с улиц. На велодорожках со специальной разметкой растет количество велосипедистов, готовятся к запуску городские фонтаны.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, к новому сезону готовы парки и скверы. Здесь тюменцы уже сейчас могут позаниматься спортом на свежем воздухе, почитать книгу на лавочке и даже поиграть в шахматы. Пожарить шашлыки можно не только на собственных дачных участках, но и в специально оборудованных мангальных зонах, например, в Гилевской роще.

Уже совсем скоро город расцветет, и можно будет вновь делать селфи и устраивать фотосессии на фоне весенней Тюмени, пишет ИА "Тюменская линия".