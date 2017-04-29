Компания "Золотые луга" подтвердила качество продукции на международном конкурсе

Тюменская компания "Золотые луга" стала лауреатом международного конкурса "Лучшие товары и услуги — ГЕММА", который проходит при поддержке аппарата президента Российской Федерации с 2002 года. Эксперты отметили высокое качество выпускаемой продукции: молока и сыра "Пошехонский".

15-я юбилейная торжественная церемония награждения лауреатов международного конкурса состоялась 21 апреля в Новосибирске. На мероприятии объявили имена компаний из 49 регионов России, которым по результатам экспертной оценки финального (федерального) этапа присвоена высшая награда конкурса — золотая статуэтка "ГЕММА" и почетное свидетельство лауреата.

Напомним, в декабре 2016 года продукция АО "Золотые луга" была отмечена золотой медалью отборочного этапа. По результатам заключения независимой экспертной комиссии наивысшую оценку конкурса получило молоко питьевое пастеризованное "Золотые луга", а также сыр "Пошехонский" торговой марки "Золотые луга". Оба продукта набрали максимум из возможных баллов — 55. Золотая медаль дала возможность тюменской компании побороться за победу в основном, федеральном этапе. И вновь — высший балл.

Всего в России в проекте приняли участие около 500 предприятий из 49 регионов, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Южного федеральных округов, а также организации из 64 других стран.

Международный конкурс "Лучшие товары и услуги — ГЕММА" — независимый общественный проект, направленный на выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий для дальнейшего продвижения их интересов, как в России, так и за ее пределами.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".