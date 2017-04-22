Молочный комбинат "Ситниковский": трудовые династии — опора предприятия

Молочный комбинат "Ситниковский", расположенный в Омутинском районе, в этом году отмечает свой 85-летний юбилей. Одно из старейших предприятий региона, филиал АО "Золотые луга", гордится не только полюбившейся покупателям продукцией, но и своими кадрами, особенно — трудовыми династиями и старожилами.

МК "Ситниковский", как градообразующий комбинат, является главным работодателем района. В некоторых семьях представители разных поколений связали с ним свою жизнь, внеся большой вклад в развитие предприятия.

Так, например, династия Юрченко началась с Любови Михайловны, которая проработала на комбинате 12 лет в консервном цехе машинистом закаточной машины. Затем ряды сотрудников пополнили ее сын и сноха — Валерий Александрович и Татьяна Николаевна. Зять Владимир Михайлович Филев — лаборант, а вторая сноха Наталья Леонидовна — менеджер складской логистики. И, наконец, продолжателями династии стали внуки Любови Михайловны — Николай и Александр, которые начали свой трудовой путь на молочном комбинате с мастера механического участка и грузчика.

Еще один пример — семья Елишевых. Лидия Теодоровна работала в консервном цехе сепараторщиком молока, а ее супруг Владимир Иванович водителем. Их сын Иван Владимирович работает на заводе слесарем по ремонту автомобилей.

Много на заводе и семейных пар, которые в будущем тоже могут сложить свои трудовые династии. Среди них: Виктор и Раиса Надежкины (он начальник механического цеха, она эксперт по производству молочной продукции), Андрей и Елена Утенковы (он механик сервисной группы, она экономист по труду и заработной плате) и другие. Супруга директора комбината Ирина Велижанина работает на предприятии сменным мастером.

И, конечно, главным признаком стабильности предприятия являются старожилы, проработавшие здесь несколько десятков лет. Михаил Пинигин вот уже 40 лет работает на "Ситниковском" водителем, а его коллеги Владимир Емельянов и Александр Надежкин — по 37 и 35 лет.

После пуска завода в 1932 году был сформирован штат рабочих и служащих в количестве 75 человек. В 1933 году он был доведен до 169 человек. После пуска подсобных цехов (бандарка, строительный, жестяно-баночный, механический) к концу 11-й пятилетки штат составил 509 сотрудников. На сегодня численность филиала молочного комбината "Ситниковский" составляет 400 человек.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".