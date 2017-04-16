В репертуаре хоровой капеллы Тюменской филармонии появится русская музыка

В новом сезоне в репертуаре хоровой капеллы Тюменской филармонии будет звучать как европейская, так и русская музыка. Об этом заявил новый художественный руководитель коллектива Альберт Мишин.
"Что касается сольной программы, первый "Рождественский концерт" будет семейным. В нем будут звучать известные детские мелодии и более серьезная музыка. В первом отделении будет европейская, а во втором отделении - русская музыка: европейское Рождество и русское Рождество. Второй концерт обратится к творчеству Валерия Гаврилина. Может быть, несколько номеров возьмем из цикла "Перезвоны". У Георгия Свиридова возьмем "Курские песни". У Дмитрия Смирнова это будет Александр Блок. Планы большие, постараемся все осуществить", - поделился Альберт Мишин.
Худрук хоровой капеллы поделился, что продолжится совместная работа с камерным оркестром Антона Шароева. Уже сформировано семь концертов, в основном это западно-европейская музыка.
Также идет подготовка сводного хора ко Дню славянской письменности, который пройдет 24 мая. Однако конкретной программы выступления пока нет, пишет ИА "Тюменская линия".
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